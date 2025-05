Juhtkiri Kuidas kaasata?

Suur osa murest tundub olevat see, et ministeerium näeb olukorrale hoopis teistsuguseid lahendusi kui paljud pedagoogid. Ministeerium toetub enda kinnitusel teaduspõhisele käsitlusele. Õpetajad, kes on nii-öelda rindejoonel, leiavad aga, et see teaduspõhisus ei klapi alati päriseluga. Kaasav haridus võib kaasa tuua selle, et hariduse andmine klassiruumis muutub keeruliseks. Ühtegi head hooba ei ole ning õpetajal võib endalgi süda verd tilkuda, kui ta vaatab väikese inimese kannatusi, mida too ei oska kuidagi muud moodi väljendada kui destruktiivselt.​