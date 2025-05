Rannavalves võtab ohjad üle uus tegija

Valveaeg

Gold Security Groupi rannavalvurid peavad korda Viljandi ja Paala järve ääres vähemalt 1. juunist 31. augustini.

• Viljandi järve rannas on valve iga päev kella 10–22: esimesed kaks tundi on valves üks inimene, seejärel kuni kella 20-ni kaks inimest ja edasi kuni lõpuni jälle üks inimene. Paala järve ääres on iga päev kella 12–20 tööl üks rannavalvur.

• Hansapäevadel, võidupühal, jaanipäeval ja pärimusmuusika festivali ajal on rannavalvel kohustus korraldada ühe valvuriga valve Viljandi järve ääres ka öisel ajal, täpsemalt öeldes kella 22–10.

• Kokkuleppel Viljandi linnavalitsusega võib rannahooaega alustada ka 15. maist ja pikendada seda 15. septembrini. Sel juhul maksab linnavalitsus lisaraha.

Allikas: Viljandi linnavalitsus