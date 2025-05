Nagu Liina Steinfeld ütles, sai Emmeliine õpituba alguse vajadusest. Enne Viljandisse tulekut oli ta lasteaiaõpetaja Tallinnas ja siia kolides mõtles ta, et küll siin on lastel hea rahulik kooli minna: eelkooli ei ole tarvis, sest koolikatseid ei ole.

"Tegelikult suuremalt jaolt nii ongi. Lasteaiad teevad kooliks ettevalmistamisel head tööd. Aga ikka on neid lapsi, kes ei jõua selles tempos, mis lasteaias on, või kes on olnud pikalt haiged," lausus Steinfeld ning lisas, et enne viimase lapsega koju jäämist töötas ta kolm aastat Männimäe lasteaias kooliks ettevalmistava õpetajana. "Grupid olid seal küll väikesed, aga individuaalset tööd ei jõua lasteaias ikka piisavalt teha. Ükskõik kui hea õpetaja sa oled – üks ühele lähenemiseks on lasteaia päeva sees raske aega leida."