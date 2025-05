"Kui turist saabub linna ja jätab auto Kaalu tänava parklasse, mis on linnale kuuluv tasuta parkla, siis mismoodi ta sealt kesklinna pääseb?" küsis abilinnapea Kalvi Märtin vastu, kui ajakirjanik oli pärinud, miks on vaja ehitada kõnniteed kaubamaja kõrvalt ja spordihoone tagant Kaalu tänavale.

Märtini sõnul on parklast väljapääsu otsivate inimeste jaoks suund enamasti Tallinna tänavale, kuid praegu sealt otsepääsu kesklinna ei ole. Tulevikus hakkab see jalakäijatele olema. "Meie algses plaanis oli ka autodele läbipääsu loomine parklast otse Tallinna tänavale, aga see mõte jääb ära," lisas abilinnapea.