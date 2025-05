Kui õpilane karjub, lõhub ja ründab, aga õpetajal on kaitseks ainult sõna

See on üks paljudest näidetest, millega õpetajad peavad koolis vaat et iga päev kokku puutuma. "Peale sõna ei ole õpetajal ühtegi mõjutusvahendit," nentis Viljandi Paalalinna kooli direktor Aavo Palo. Mida aga teha siis, kui sõnast ei ole abi?