Sakala mänge on peetud kahe aasta tagant ning sel korral tulevad need Mulgi vallas. ​Nagu ütles Viljandimaa spordiliidu juht Ilmar Kütt, on mängud varem olnud Viljandis, ent nüüd otsustati, et on aeg kolida.

"Kui me viimati omavalitsusjuhtidega asja arutasime, siis arvasid nad, et Viljandis on need nii palju toimunud ja siin kaovad need linna justkui ära. Omavalitsused olid väga seda meelt, et võiksid neid ise korraldada. Seejuures konkureerisid korraldamise õiguse nimel Põhja-Sakala ja Mulgi vald," rääkis Kütt.