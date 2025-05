"Saali nimetamine Tonio Tamra saaliks on meie austusavaldus pikaajalisele muusikakooli direktorile, kelle juhtimise all see saal ehitati," rääkis muusikakooli direktori kohusetäitja Kristi Oolo. "Toona nimetati see orkestrimajaks, sest see pidi olema koduks muusikakooli orkestritele."