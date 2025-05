JUHTKIRI Ka head tehes ei maksa kiirustada

Viljandi Kesklinna koolis matemaatikaeksami tulemuste liiga rutakast väljahõikamisest põhjustatud ebameeldiv olukord tekitab mitmesuguseid mõtteid. Need neli õpilast, kellele teatati esialgu positiivne hinne ja mõne päeva pärast, et nad peavad siiski korduseksamile minema, oleksid oma läbikukkumisest teada saanud nii või naa. Ainus kahju on nüüd see, et neid õpilasi väntsutati asja eest, teist taga emotsioonide Ameerika mägedel.