Valla suurima tööandja edu pandiks on investeeringud ja robotid

Kui tippajal 2021. ja 2022. aastal oli Eesti Höövelliistu kahes tootmiskohas Suure-Jaanis ja Sürgaveres kokku 235 töötajat, siis nüüd on neid 215, aga osaliselt on töötajate vähenemine tulnud juurde soetatud tööstusrobotite arvelt. Üht robotit tootmisosakonnas tutvustades selgitas tegevjuht, et see teisaldab liistumaterjali tootmisliinide ja ladustamiskohtade vahel. Kokku on eri tasemega tööstusroboteid viis, igaüks asendab kahte kuni nelja inimest.