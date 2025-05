Mulgimaa väravaks loodud lilled on juba oma kohale seatud

"Kõikidel ringidel on ehitustöö alanud," märkis Mulgimaa väravate projekti eestvedava Mulgimaa arenduskoja juhataja Koidu Ilisson.​ ​Tema sõnul on kerkivate taieste aluseks ideekonkursi võidutööd ning et autorid olid erinevad ja kohalik žürii valis välja just oma piirkonda kõige paremini iseloomustavad teosed, on ehitustööd erinevalt edenenud.