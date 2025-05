​Eliitklassi naiste konkurentsis võitnud Kristel Sandra Soonik ütles, et võistlus oli põnev. "Igas vahefinišis oli erinev võitja ning pidi päris palju mõtlema ja arvutama, mitmendal kohal olen. Enne lõpufinišit kuulsin, et oleme viigis, ja siis oli sellele põnev vastu minna. Ilm oli küll vihmane ja jahe, aga kuna adrenaliin oli üleval, siis see ei häirinud," rääkis ta.