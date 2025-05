Viljandi Lidli poe sarikapidu on peetud ja juhtkond valitud. Nüüd hakkas ettevõte otsima poetöötajaid, keda teistesse linnadesse väljaõppele saata

Viljandi Lidli pood on jõudsalt kerkinud, sarikapidu on peetud ja avamine pole enam kaugel. Kauplus loob linna ligi 30 uut töökohta ja kümmekond neist on juba täidetud.