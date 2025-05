JUHTKIRI Kriminaalsust ei saa ainult eurodes mõõta

Ehk on kellelgi veel meeles, kuidas üle-eelmise aasta lõpus löödi Vene sõjaväeluure mahitusel katki toonase siseministri Lauri Läänemetsa ja Delfi venekeelse toimetuse juhi Andrei Šumakovi auto aknaklaas. Kahju oli kokku ligi 2663 eurot. Kohtusse jõudis see juhtum aga üksnes seetõttu, et kurjamitel oli plaanis teisigi autosid lõhkuda.