Spaahotelli ehituspaus võib halvimal juhul venida kahe aasta pikkuseks

Spaahotelli ehitusalal on osaliselt nähtavad vundamendi piirid. Töid ei saa aga jätkata enne kui tohib süvendist vett välja pumbata. Seni on arendajad panustanud spaahotelli rajamisse enam kui kaks miljonit eurot ning arhitektuuribüroos Koko Arhitektid on valminud täismahus projekt.

Foto: Marko Saarm/koko Arhitektid