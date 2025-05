TEATRIARVUSTUS Ligi viietunnine ajaauk kaduvas pargis

1985. aastal oli teise maailmasõja lõpust möödas 40 aastat. Nüüd on aastast 1985 möödas 40 aastat. Metsik, kui nii mõelda. Omamoodi huvitav kokkusattumine, mis näitab, kuidas aeg kulgeb. "TAPTY1985. Laskumine orgu" ongi mäng aja ja ruumiga. Selles pole nimitegelasi, pole peategelasi. Läbi käivad dissidendid, parteilased, kaasajooksikud ja lihtsad inimesed. On idealiste ja skeptikuid, põhimõttelisi karjeriste ja põhimõttelisi opositsionääre. On fakte ja on fantaasiat – võta nüüd kinni, kumba rohkem.