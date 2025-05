GALERII Puukoristajate hüvastijätt pesaga jäi fotograafi objektiivi ette

See, et kord juba pesast väljunud pojad sinna veel tagasi läheks, on​ ornitoloogi ja ökoloogi Marko Mägi sõnul väga vähetõenäoline. "Eriti puuõõnsustes asuvad pesad on lindudele väga ohtlik koht, sest sinna pääsevad ligi kiskjad. Nii et naljalt nad sinna pessa enam tagasi ei lähe," rääkis ta.