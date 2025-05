Vaimse tervise kohvik laieneb

​Vaimse tervise kohvik on Viljandimaa inimestele juba kaks aastat iga kuu viimasel laupäeval toetust pakkunud ning nüüdseks on leitud hea kohtumispaik Viljandi linnaraamatukogus. Sel korral on kella 10–13 kohal ka Perepesade esindajad, et toetada peresid ja väikelaste vanemaid, kes tahaksid lihtsalt nõu küsida.