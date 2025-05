"MÄRGATUD Viljandis" grupp tuuakse lavale

Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide eriala tudengid, kes lavastusega välja tulevad, ütlevad, et see peegeldab Viljandi kogukonda läbi nende endi tekstide ja uurib, mis Viljandi inimest ärritab, õnnelikuks teeb, huvitab ja käima tõmbab. Seda lubatakse näidata positiivses ja humoorikas võtmes.

"Me müüsime selle välja kolme päevaga," ütles lavastaja Kasper Sebastian Silla. "Ma uskusin küll sellesse ideesse ja et selline lavastus võiks Viljandi inimest huvitada, aga see, et meil nii hästi läks, on muidugi üllatus."