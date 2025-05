Vissuveres taluõue üles seatud laadal kaubeldi peaasjalikult vanavaraga

"Ütleme, jah, suurem jagu asjadest on kogunenud vanematelt ja jäänud niimoodi," kostis Aivar Kuusemets oma müügileti kraami kohta. Tartumaalt kohale sõitnud mehe kaubavaliku hulgas hakkas letil silma hulk vaagnaid, tasse, taldrikuid, klaase, kalakujuline karahvin koos pitsidega, samuti susse. Kui esmalt haaraski pilk hulga nõusid, siis veidi lähemal silmitsemisel oli seal näha aga kõike, mille peale ühe vanavarahuvilise silm võiks särama lüüa. Isegi Polümeeri täispuhutavad ja vahtplastist loomad seisid seal täies hiilguses, ilma et ühelgi oleks tema varasema elusaatuse jooksul kas või kõrv ära näritud, mida seesuguste asjade juures on teinekord märgata olnud.