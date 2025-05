Vissuveres taluhoovi üles seatud laadal kaubeldi peaasjalikult vanavaraga

Kolga-Jaani külje all Veski talu õuel peeti Vissuvere vanavara- ja käsitöölaata ja nagu peremees Aivo Jurak ütles, siis tehti seda juba kümnendat aastat. Kuigi asi sai alguse sellest, et rahvast külaplatsile kokku tuua, on laat nüüd hoopis suuremad mõõtmed võtnud. Sadakond müüjat võis ta küll sel korral kokku arvata.