ELERIN TETSMANN Autojuhtimine väärikas eas – kelle vastutus on õnnetus?

Vanadus ei ole haigus, vaid elu loomulik osa, mis toob paratamatult kaasa muutusi ning ühel hetkel puudutab see teema kõiki, kes ise roolis on või oma vanemaid ja vanavanemaid kõrvalt vaatavad. Inimese reageerimiskiirus aeglustub, taju muutub nõrgemaks ja riskide hindamine ei pruugi enam olla kooskõlas tegeliku olukorraga. Ka selline inimene, kelle tervis on nii enda kui arsti hinnangul täiesti korras, ei tarvitse ise märgata, millal autoroolist loobumine oleks mõistlik ja turvaline valik. Kui sellele lisandub aastakümnete pikkune sõidukogemus, harjumus iseseisvalt liikuda ja soov mitte kellelegi koormaks olla, on väga lihtne uskuda, et kõik on endiselt kontrolli all. Nii võibki tekkida olukord, kus inimene ei tee midagi valesti, kuid ei tunneta ka selgelt, et tema võimekus on vähenenud.