NÄDALA ALLAHINDLUS Trepimäele saab odava trepi

Hankelepingu sõlmitakse Kivikuvandiga, kes lubab Trepimäe uueks ehitada umbes 175 000 euro eest, ehk siis linnavalitsus on umbes 165 000 eurot soodsama pakkumisega ilmselt enam kui rahul. Linnapea tunnistas, et veel enne pakkumiste avamist oli hirm, et olemasolevast rahast ei tule ikkagi välja.



​Mõni mõttekoht siiski tekib. Inimesed annetasid raha teadmises, et see on hädavajalik, sest ilma annetusteta pole linn võimeline ehitust ette võtma ning ilmselt muutuks trepp ühel hetkel nii ohtlikuks, et tuleks sulgeda. Nüüd on nii eetiline kui ka juriidiline dilemma, et mida annetustega edasi teha. Ehk peaks andma võimaluse inimestel annetusi tagasi küsida? Vähemalt neid, millega ei "müüdud" nimelisi astmeid.