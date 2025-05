Küünlafirma 50 ajutise töötaja otsingud langesid üle aastate vähima töötusega ajale

Hansa Candle‘i juht ja omanik Harri Juhani Aaltonen nentis, et hooajatöölisi on ettevõte vajanud igal aastal, kuid seekord on neid tarvis rohkem ja pikemaks ajaks. Kui varem on läinud vaja suurusjärgus 40 töötajat, kes on ametis olnud augusti keskpaigast detsembrini, siis nüüd oleks uusi töötajaid tarvis kohe ja umbes 50. Pidevalt on küünlatehases palgal 73 inimest.