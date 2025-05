Viljandimaal on tervenisti viis veekogu, mille nitraadi- või lämmastikusisaldus on normist tunduvalt suurem. Ökoloog Marko Vainu sõnul on mineraalväetiste kasutamine nõukogude ajaga võrreldes kasvanud ja et taimed ei suuda neile mõeldud suuri väetisekoguseid alati ära kasutada, jõuavadki need veekogudesse.