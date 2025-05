Pühapäeval istutasid restorani omanikud ja töötajad lilled kahte suurde potti ning seadsid need välisukse kõrvale, ühe ühele, teise teisele poole treppi. Kauaks seda ilu ei jätkunud. Kolmapäeval ilmus restorani sotsiaalmeedia lehele kurva sisuga postitus, et üks lillepott on kaduma läinud, varastatud.

"Mis kõige kummalisem – see polnud mingi kerge kevadlill. Potil olid põhjas kivid. See polnud impulsiivne "võtan-kaasa"-tüüp tegu. See oli planeeritud, jõuline ... ja ausalt öeldes natuke muljetavaldav. (Aga mitte just heas mõttes.)" seisis postituses.

Reede hommikuks oli lill tagasi ja juures kahetsuskiri, millest selgub, et just nimelt impulsiivne ja läbimõtlemata tegu see vargus oli.

"Armas Bodega!" algas pastakaga paberile kirjutatud kiri. "Truu uksevalvur on jälle tagasi. See oli planeerimata, impulsiivne, "võtan-kaasa"-tüüpi tegu, sooritatud äärmiselt purjus peaga. Varas ei olnud ega ole ka praegu halbade kavatsustega ning palub resto personali ja klientide ees vabandust. Elagu botaanika! Parimat soovides, Varas."

Reedel veinirestorani Facebooki seinale tehtud postituses seisab, et personal on juhtunust lausa hämmingus: "Kas see juhtus päriselt?" Restoran tänas kõiki, kes vargusest teavitava postituse all neile toetust jagasid, ning märkis: "Tundub, et isegi varastel tuleb mõnikord südametunnistus peale."