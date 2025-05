Rüki galeriis avati uus näitus

Sigrid Viir (1979) on foto- ja installatsioonikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud kultuuriteooriat humanitaarinstituudis ja lõpetanud kunstiakadeemia fotograafia erialal. Kunstnikuna huvitub ta sotsiaalsete konstruktsioonide analüüsimisest, argisituatsiooni absurdsusest, inimese (ennekõike naise) erinevate rollide kujunemisest, töö totaalsuse ja isikliku vaba aja piirialast ning visuaalse keele eripäradest.

​Viir on kunstikollektiivi​ Visible Solutions üks kolmest asutajaliikmest. Ta on aktiivselt osalenud näitustel Eestis ja mujal. Teda on kolmel korral tunnustatud Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2013, 2019, 2022), ta on olnud Köler Prize‘i nominent (2011, 2014), osalenud Visible Solutionsiga Manifesta 9-l (2012) ja saanud noore kunstniku preemia (2009).