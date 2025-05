Koolimaja soojapidavamaks ja energiatõhusamaks renoveerimiseks saab vald 983 000 eurot toetust ning pisut rohkem kui miljon eurot tuleb vallal endal leida. Vallavanem Karel Tölbi sõnul on lisaks ehitajaga sõlmitud lepingule vallal ehitusega veel kulusid ja seega on ettevõtmise koguhind vallaeelarves pisut üle kahe miljoni euro.

Algul kavandatust on ehituse hind mõnevõrra kõrgemaks kujunenud ning et omaosalust katta, otsustas vald võtta 200 000 eurot laenu ja suurendas ka maksulaekumise prognoosi 200 000 euro võrra. "Esimese kolme kuuga tuli kavandatust 100 000 eurot rohkem," selgitas Tölp viitega, et prognoosi suurendamine vastab reaalsele ootusele.