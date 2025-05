Uuest aastast kehtima hakkav jäätmereform paneb linna ja vallad kukalt sügama

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin kinnitas, et tema arvamus jäätmereformist oli, on ja ilmselt ka jääb läbinisti negatiivseks. Talle on põhimõtteliselt vastumeelne juba see, et tarbija maksab ühe pakendi eest justkui kaks korda: kõigepealt seda ostes ja siis prügiarvele tekkiva reana uuesti. Kogu jäätmete kogumise protsessi on hakatud tema hinnangul valest otsast ajama.