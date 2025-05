JUHAN-MART SALUMÄE Maadlejad ja noortekeskus mahuvad koos Viljandisse ära

Noortekeskus ja maadluskeskus pole teineteist välistavad, mistõttu ei tohiks diskussioon taanduda tasandile "Kaob üks või teine". On kahetsusväärne, et selline hoiak üldse on tekkinud. Küsimus on selles, kui suurt hinnasilti see kohalikule maksumaksjale peaks tähendama. Eelmisel aastal tutvustati volikogule linna hallatavate asutuste juhtimise ja teenuste korraldamise optimaalse tegevusmudeli väljatöötamise raportit. Paraku jääb mulje, et aasta tagasi kõlanud järeldused on paljude kõrvust mööda tuisanud.