Eesti Punane Rist tõstis esile Viljandimaa liikme

Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv ütles pressiteate vahendusel, et Punane Rist on lootuse sümbol neile, kes vajavad tuge, olgu see siis tingitud ajaloo keerdkäikudest, purustavatest loodusjõududest või isiklikest raskustest.



«Liikumisel on seitse põhiväärtust, kuid lootus on nende kõigi alus – usk sellesse, et parem tulevik on võimalik ning on inimesi, kes tulevad appi kas või oma eluga riskides,» lausus ta. «Diplomaatias on kõrgeim ametipositsioon suursaadik. Leian, et kõik inimesed üle maailma, kes on Punase Risti liikumisega seotud ja meie kaasteelised, on lootuse suursaadikud.»



Eesti Punase Risti vabatahtlike valdkonna juht Silvia Teras märkis, et Punase Risti vabatahtlikuks on kogu Eestis sadu pühendunud inimesi, kes on valmis andma oma aega, teadmisi ja hoolt neile, kes seda enim vajavad.



«See ei ole nende jaoks erandlik tegu, vaid loomulik osa igapäevaelust ja tuleb soojast südamest,» lisas ta. «Tänu- ja tunnustussündmusel võtsime hetke, et vaadata tehtule tagasi ja tunnustada neid, kelle panus on olnud erakordne. On hea meel tõdeda, kui palju on korda saadetud ning kui suur ja kaugeleulatuv on meie töö tegelik mõju. Sageli ületab see ka vabatahtlike endi ootused.»