Juunist Sakala enam kuulutusi ja tellimusi kohapeal vastu ei võta

"Uue võimalusena on Omniva postkontorites võimalik tasuda meie saadetud tellimuste ja kuulutuste arveid. Tegemist on Omniva pakutava makseteenusega, millega kaasneb teenustasu," märkis Riisenberg. See tähendab, et klient saab telefoni teel kuulutuse lehte panna ja tasumiseks on võimalik teha ülekanne, aga kui ta seda teha ei saa või ei oska, on võimalik maksta Omniva postkontoris. Selle eest tuleb Omnivale maksta teenustasu 5,50 eurot nagu teistegi sarnaste teenuste eest.

Hans Väre ütles, et Sakala ei sulge klienditeenindust kerge südamega, aga midagi pole teha, sest mingist piirist alates on selge, et nõudlus selle järele on jätkamiseks liiga väike. "Osale inimestest, kes on harjunud meie äärmiselt professionaalselt klienditeenindajalt abi saama, võib muudatus olla esmalt hirmutav, kuid kui veebiteekond juba üks kord läbi käidud, on see tegelikult vägagi mugav," rääkis ta.