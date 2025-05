Kalendrisuveni on küll kuu aega, aga eestlase jaoks hakkab suvi pihta, kui ilmad on ilusad, ja kui ilmad ilusad ei ole, siis juuni algusega. Et koerailma jagub meil kogu ülejäänud ajaks, ongi enamik asjatoimetusi ja lõbusaid ettevõtmisi plaanitud kolmele suvekuule.