Suure-Jaani ümbruses on kätte saadud küll hulk kopraid, aga mitte ühtegi hunti

"Koprad saime kätte, aga huntidega on keeruline: nad kadusid ära," nentis Sürgavere jahiseltsi esimees Alar Kolomets ning rääkis, et jahimehed nägid neid paar korda vahetult pärast küttimislubade saamist, kuid hiljem pole neist olnud kippu ega kõppu. "Neid ei ole ka kaameratesse jäänud. Naaberpiirkonnal on ka hundiload ja seal on samuti täitsa vaikus. Oleme iga päev väljas käinud, aga viimased kuu aega pole ühtegi hunti näinud. Eks see nüüd paari nädala jooksul näha ole, kas üldse kedagi tabame."