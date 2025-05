JUHTKIRI Seadust ei saa ega tohi võtta oma kätesse

​Enamik inimesi on selliseid pilte sotsiaalmeedias või poeseinal näinud, seejuures ei pruugi pähegi tulla, et seaduserikkujaid on juhtumisi nüüd juba mitu. Mitte ainult pildil olija, kes muuseas ei pruugi üleüldse mitte milleski süüdi olla, vaid ka postitaja, sest päris niisama ei või keegi teise pilte jagada ja tema kohta süüdistusi levitada. Andmete töötlejal – ja seda pildi avaldaja just nimelt on – peab olema selleks õiguslik alus ning isehakanud laenukontori pidajal ei ole õiguslikku alust ei laenaja andmeid levitada ega ka omatahtsi karistuseks avalikku häbistamist määrata.

​Seejuures ei ole õiguslikuks aluseks mõistagi ka see, et kuskile lepingusse on mingi punkt kirja pandud. See võib nüüd segaseks jääda, nii et toome teistsuguse näite. Te võite meeleheitest või näljast olla nõus sellega, et tööandja maksab teile täistööaja eest 500 eurot, aga Eesti riik ei ole sellega teps mitte nõus. Miinimumpalgast väiksemat palka ei tohi maksta, järelikult võite te sellisele lepingule alla kirjutada, ent see on õigustühine ning selline tööandja rikub seadust. Nõndasamuti on keelatud omatahtsi fotode levitamine, ka selliste, mille kohta inimene on justkui nõusoleku andnud.