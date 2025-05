REPLIIK Piraadid tuleks panna ausat kaupa tahtma

Meie filmitegijad on rahulolematud, sest seadused ei luba tõkestada ligipääsu piraatlehtedele, mis levitavad Eesti autorite filme. Riik on lubanud otsida lahendusi, võimalust ligipääsu blokeerida. ​Keskenduda võiks aga sellele, et tegelikult on ka piraadid mugavad ega naudi sugugi kahtlastel saitidel viirustega riskides toimetamist.