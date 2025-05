Jalakäijad saavad sisse astuda Tallinna tänava kõnniteelt, kuid autoga tulijatele on poodi pääseda keerulisem, sest maja taga paiknev ühistu parkla piirneb kohe remonti mineva Kaalu tänavaga. Mägi lisas, et praegu Kaalu tänavalt parklasse veel pääseb ja alati on parklasse saanud siseneda ka Tallinna tänava poolt. Sinna sisse ja sealt välja keeramine käib ainult ühes suunas, parempöördega, kuid Mägi tähendas, et linnavalitsusele on plaanis teha taotlus liiklusmärgi ajutiseks eemaldamiseks, et lubada Vabaduse platsi poolt tulijatel parklasse vasakpööret teha.