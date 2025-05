"MINA OLEN VÕLGNIK" Laenuleping ei anna luba võlgniku pilti veebis jagada

Sedalaadi fotosid eraisikult laenu võtnud ja siis võlgu jäänud inimestest on viimastel nädalatel sotsiaalmeediasse jõudnud. Olenemata lepingu sisust, on selliste fotode avaldamine ikkagi seadusega vastuolus. Joonistus on valminud tehisaru programmis.

Avalikesse sotsiaalmeedia gruppidesse on viimastel nädalatel ilmunud fotosid inimestest, kes hoiavad käes silti kirjaga "Võlgnik" või "Mina olen võlgnik". Piltide ülespanijate väitel on neil selleks laenulepingust lähtuv kirjalik luba ja täielik õigus, kuid seaduse silmis on see tumehall ala.