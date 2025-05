Krõll otsib kodu. Linnavalitsus on lasteaia ehitamiseks välja pakkunud neli krunti

Praegune, ligi 60 aastat vana maja Paalalinnas Kagu tänaval on kitsaks ja ajale jalgu jäänud ning vajaks väga suure raha eest rekonstrueerimist. Selleks, et lasteaias saaks ka tulevikus käia vähemalt sama palju lapsi kui praegu, on uue õppehoone rajamine hädavajalik ning see peab valmima 2030. aastaks. Avalikul arutelul "Kus on Krõlli uus kodu?" arutleti nelja võimaliku krundi tugevuste ja kitsaskohtade üle.