Rõõmus kunst teeb õnnelikuks

Just Soome rahva õnnelikkusest kantuna on Viljandisse jõudnud sealne naivistlik kunst, täis värve, elu ja soojust. Kui igapäevane meediavoog toob meile aina ette ärevaid uudiseid, on hea, kui saab korrakski kogeda midagi muud, midagi, mis rõõmustab ja teeb südame soojaks. Näitusesaali astunud, tajusin kohe, kuidas värvid ja mängulisus mind avasid ja head tunnet tekitasid. Just selline ongi näitus "Rõõmus kunst", mis toob Soome naivismi kaudu vaataja ette killukese õnnelikkust ja helgust.