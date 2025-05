Kolga-Jaani pritsimeestel sai sada täis

Seltsi juhatuse liige Harry Andresson ütles, et praeguse seltsi 15 aastat on möödunud töiselt ning ükski väljakutse pole jäänud teenindamata.

«Mehed on vastutustundlikud ning südamega tegude juures kogukonna heaks,» lausus ta. «Ainus mure on järelkasv, sest noortel on alati muud huvitavat ja vabatahtlik tegevus on jäänud vanemate meeste pärusmaaks. Meie keskmine vanus küünib 50 aasta ligi.»