Viljandi Trepimäe remontimise juures on hulk häid asju. See, et meie üks maamärke saab uue ilusa ja eelkõige turvalise kuue, on neist üks. See, et nii paljud inimesed väiksemat või suuremat sorti annetusega appi tormasid, teine. See, et linn saab töö tehtud seni arvatust peaaegu poole odavamalt, kindlasti kolmas.