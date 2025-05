PRIIT TOOBAL Oma hääle kuuldavaks tegemiseks ei pea olema suur, vaid julge ja kindlameelne

Kuigi seekord on valdade liitmise idee esitatud pehmes ja arutlevas toonis, on Isamaal olnud juba aastaid selge soov ja sihipärane plaan moodustada Suur-Viljandi omavalitsus. Juba 2014. aastal rääkis praegune Viljandi vallavanem Alar Karu Sakalas, et kogu Viljandimaa võiks olla üks omavalitsus. Sama mõtet kordas Kaupo Kase ERR-ile 2016. aastal. Nüüd, kohalike valimiste eel on see teema taas päevakorrale tõstetud.