Teine katse tõi Mustla trikipargile ehitaja

Esimese hanke tühistamist põhjendas vald asjaoluga, et teisi pakkumisi polnud ning nõnda on vallavalitsusel sisuliselt võimatu kontrollida, kas ainsa pakkuja hinnasoov on mõistlik. Ainsa pakkumise teinud osaühing Gruuvi Group küsis 49 934 eurot.