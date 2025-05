Viljandimaa sotsiaaldemokraatide esimehena jätkab Helmen Kütt

Enam kui kümme aastat piirkonda juhtinud Helmen Kütt rääkis, et sotsiaaldemokraatliku erakonna toimetamistega Viljandimaal võib praegu igati rahule jääda. "Olen väga rõõmus, et meil on uusi liitujaid ning et uued inimesed on kohe ka võtnud oma õlgadele osakonna juhtimise," rääkis ta. Viljandi linnas juhib osakonda Eliise Vainurm ja Viljandi vallas Marion Kütt.