Nõnda lähebki linnavalitsus neljapäeval volikogu ette, et saada heakskiit mõttele suurendada linnavalitsuse töötajate hulka, mis lubaks juurde palgata poole kohaga õigusteenistuse spetsialisti. Praegu on täiskohaga selles ametis juriidilise kõrgharidusega inimene, kes kontrollib linnas parkimiskorrast kinnipidamist, aga jälgib ka, et talvel oleks lumi lükatud ja libedustõrje tehtud, et keegi ei tegeleks ebaseadusliku ehitamisega ning menetleb veel paljusid rikkumisi.