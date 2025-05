Viljandlannade kujundatud Eesti paviljon pälvis Cannes’i filmiturul rahvusvahelise tunnustuse

Eesti Filmi Instituudi teatel pälvis paviljon oma värske kujundusega tunnustuse, sest žürii hinnangul suutis see oskuslikult peegeldada Eesti loodust, ühendades metsiku metsa ja rahuliku mere harmoonia looduslike materjalide ja naturaalsete toonide kaudu. Agentuur alustas tegevust kontserdi- ja festivalikujundustega, kuid on praeguseks laienenud mitmekülgsete ruumikujunduslahenduste pakkujaks. Cannes’i filmituru paviljon oli Full of Junk Designi esimene sellelaadne rahvusvaheline projekt ning esimene koostöö Marché du Filmil.