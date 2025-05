Holstre kooli uus juht tuleb naabermaakonnast

Nagu abivallavanem Irma Väre märtsis selgitas, on Viljandi vallas juba üsna tavapärane, et koolidirektor töötab poole kohaga. "Selleks, et leida head juhti, tuleb maksta ka head palka, aga kui sul on 77 last koolis ja 30 last lasteaias, on see väga väike juhtimisalus ja väikese palgaga ei saa sellele ametikohale kedagi."