Veidral kombel on mulle viimase paari nädala jooksul mitu korda silma hakanud väide, et Charles Darwin töötas päevas neli tundi: kaks 90-minutilist satsi hommikul ja umbes tund aega õhtu poole. Enne õhtust tööaega tegi kehvakese tervisega (võimalik, et troopikast üleskorjatud Chagase tõve käes kannatav) Darwin tihti ka pika uinaku ja pikki jalutuskäike.