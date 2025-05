Viljandi eakad tantsijad tulevad linnapeale appi

"Aastaring tantsuringis" on eeskätt mõeldud kõigile Viljandis tegutsevatele eakate rühmadele. See on lugupidamis- ja austusavaldus meie linna eakatele inimestele. Teisalt on see esinemisvõimalus ning juhendajate tänuavaldus oma tantsijatele. Aastaringne tegevus ei tohi jääda nelja seina vahele, vaid peab sealt välja pääsema. Nii valmiski koostöös Sakala keskusega ühiskontsert.