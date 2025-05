Meinbeki treener Robert Jürimaa kinnitusel võib tõesti öelda, et tüdruk teeb Viljandi sõudmise ajalugu. "Varem on küll naisi käinud sõudmise Euroopa meistrivõistlustel, aga mitte Viljandist," ütles ta.

Meinbek ise lausus pisut kohkunult, et polegi osanud mõelda, et on Viljandist esimene naine, kes sellisel tasemel võistlema pääseb. "Niimoodi öeldes tundub see … veider," tunnistas ta ja lisas, et U23 vanuseklassis on mõni klubikaaslane küll tiitlivõistlustel käinud.